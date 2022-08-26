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لبنان

إلى سالكي هذا الطريق قوى الأمن ستمنع مرور السيارات... ما السبب؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 10:04
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تمديد شبكة تصريف مياه الامطار اعتباراً من الساعة 23.00 من تاريخ اليوم 26-8-2022 ولغاية فجر تاريخ 29-8-2022 وذلك في محيط منطقة الرحاب، من مدخل صبرا باتجاه مدرسة الروضة.
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ستؤدي هذه الاعمال الى منع المرور في المنطقة المذكورة من مستديرة السفارة الكويتية نحو جسر المطار، ومن جسر المطار صعوداً باتجاه السفارة الكويتية، وسيتم تحويل السير القادم من:
تقاطع الغبيري وشاتيلا باتجاه طريق المطار.
السفارة الكويتية باتجاه جسر المطار الى طريق جانبي بمحاذاة الاشغال، والى طرقات أخرى.
يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.
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