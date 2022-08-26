بيان من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟

أعلن مصرف لبنان، اليوم الجمعة، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ 20 مليون دولار أميركي بمعدّل 27200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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