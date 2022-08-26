حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1207385.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10617.