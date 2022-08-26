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لبنان

وزير البيئة: لمحاسبة أي شخصٍ يثبت تورطه في افتعال أي حريق

Lebanon 24
26-08-2022 | 11:56
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شدّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على ضرورة تكثيف عمليات الوقاية والرّصد لمواجهة خطر الحرائق، مشدداً على خطوة محاسبة أي شخص يتبين ضلوعه في افتعال أي حريق.
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وفي جولة تفقدية للحريق الذي اندلع في منطقة خربة بسري - الشوف، أعلن ياسين أنّه تواصل مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي لإجراء تحقيقٍ شامل في أسباب الحريق، داعياً إلى إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يُظهره اتلحقيق مُساهماً باندلاع النيران.
 
وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني تمكنت بمؤازرة طوافات الجيش، من السيطرة على الحريق الذي شبّ بين خربة بسري ومزرعة الضهر. 
 
 
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