البعريني: لوقف كل التعيينات والمناقلات في شركة "تاتش"

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طالب عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني في بيان، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، "بما يمثّل من نهج، التريّث ووقف كل التعيينات والمناقلات التي تجري في شركة "تاتش" خصوصًا أن ثمّة خشية حقيقية من أن تتخذ منحى طائفيا ومذهبيا، إضافة إلى الخوف من عملية إقصائية يتم التحضير لها".ودعا البعريني إلى "ازالة كل الشوائب والالتباس قبل الاقدام على أي خطوة، وتوسيع رقعة المشاورات لتشمل كل القوى والأطراف".