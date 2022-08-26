Advertisement

لبنان

البعريني: لوقف كل التعيينات والمناقلات في شركة "تاتش"

Lebanon 24
26-08-2022 | 12:54
A-
A+
Doc-P-984566-637971405277786962.jpg
Doc-P-984566-637971405277786962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني في بيان، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، "بما يمثّل من نهج، التريّث ووقف كل التعيينات والمناقلات التي تجري في شركة "تاتش" خصوصًا أن ثمّة خشية حقيقية من أن تتخذ منحى طائفيا ومذهبيا، إضافة إلى الخوف من عملية إقصائية يتم التحضير لها".
Advertisement

ودعا البعريني إلى "ازالة كل الشوائب والالتباس قبل الاقدام على أي خطوة، وتوسيع رقعة المشاورات لتشمل كل القوى والأطراف".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:04 | 2022-08-26
15:39 | 2022-08-26
15:37 | 2022-08-26
15:28 | 2022-08-26
15:20 | 2022-08-26
15:11 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website