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لبنان

لبنانيّة تحقق إنجازاً وتنالُ جائزة في البرتغال.. من هي؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 13:16
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فازت المهندسة اللبنانية آنا دكاش واكد، مالكة Atelier Anna Daccache (ADA)، بجائزة التدريج المنزلي "European Home Staging Awards" والذي أقيم في مدينة ليشبونة البرتغالية. 
 
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‎ويشير مفهوم التدريج المنزلي إلى حقيقة تحقيق أقصى استفادة من المنزل الذي سيتمّ بيعه بطريقة تجذب وتلفت الانتباه إلى المشترين المحتملين.
 
‎وعلقت دكاش على خبر فوزها بمنشور عبر حسابها على "انستغرام" جاء فيه: "إنه لشرف عظيم أن أقف أمام خبراء بارزين يملكون خبرة فائقة. كما وسنحت لنا الفرصة أن نتواصل مع بعض الرائدين في مجالنا في أوروبا". 
 
‎وأضافت: "لقد قررنا الدخول في مشروع حديث في لندن تحت عنوان: Luxury Home Staging، ويسعدنا أن نعلن لكم أننا فزنا بالمركز الأول. والآن وقد تم الإعلان عن الجوائز، يمكننا أخيرًا مشاركة المشروع".
 
‎يذكر أن "ADA" متخصص في إعداد العقارات الراقية بهدف الإيجار أو البيع وذلك من خلال خلق بيئة تساعد المشترين على إيجاد أنفسهم عبرها.
 

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