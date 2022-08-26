لبنانيّة تحقق إنجازاً وتنالُ جائزة في البرتغال.. من هي؟

فازت المهندسة اللبنانية آنا دكاش واكد، مالكة Atelier Anna Daccache (ADA)، بجائزة التدريج المنزلي "European Home Staging Awards" والذي أقيم في مدينة ليشبونة البرتغالية.
ويشير مفهوم التدريج المنزلي إلى حقيقة تحقيق أقصى استفادة من المنزل الذي سيتمّ بيعه بطريقة تجذب وتلفت الانتباه إلى المشترين المحتملين.
وعلقت دكاش على خبر فوزها بمنشور عبر حسابها على "انستغرام" جاء فيه: "إنه لشرف عظيم أن أقف أمام خبراء بارزين يملكون خبرة فائقة. كما وسنحت لنا الفرصة أن نتواصل مع بعض الرائدين في مجالنا في أوروبا".
وأضافت: "لقد قررنا الدخول في مشروع حديث في لندن تحت عنوان: Luxury Home Staging، ويسعدنا أن نعلن لكم أننا فزنا بالمركز الأول. والآن وقد تم الإعلان عن الجوائز، يمكننا أخيرًا مشاركة المشروع".
يذكر أن "ADA" متخصص في إعداد العقارات الراقية بهدف الإيجار أو البيع وذلك من خلال خلق بيئة تساعد المشترين على إيجاد أنفسهم عبرها.