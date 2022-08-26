وهاب: هذا القرار هو "سراب" فاقد القيمة و فارغ المضمون

غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"القرار الصادر عن وزير الطاقة حول تغذية القرى المجاورة لمحطات الليطاني هو "سراب" فاقد القيمة و فارغ المضمون؛ ينص على وضع فائض الانتاج على شبكة ٦٦ ك.ف وهو ما يحدث من سنوات. هذا القرار يعني انقلاب المعنيين على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان بتوسعة محطة الاولي لربط بلدات اضافية عليها في الاقليم و الشوف و جزين؛ ما يعني حرمان هذه البلدات من الاستفادة المباشرة من محطات الليطاني. الأغبياء الذين إعتبروا القرار نصراً هم مجموعة جهلة فقدوا أعصابهم عندما بدأ العمل الجدي على الحل المستدام فتسنت الفرصة للممسكين بقرار الكهرباء للركوب على ظهورهم و اجهاض المشروع والضحك عليهم."

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