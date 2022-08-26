بيانٌ من القرم بشأن الترقيات في وزارة الاتصالات.. هذا ما أكّده

استنكر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الإتهامات التي طالته بشأن الترقيات والتعيينات التي شهدتها وزارة الاتصالات، وقال: "طالعنا بيان لتيار سياسي بجملة إفتراءات وأضاليل تحمل الكثير من التجني وذرّ الرماد في العيون. المتضررون من أي قرار محق يأخذه وزير الاتصالات يتلطون ويتذرعون بالحقوق الطائفية ويلعبون على الوتر المناطقي والطائفي لفرض واقعٍ ما يندرجُ تحت وصف الابتزاز".

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ولفت البيان إلى أنّ "التعيينات التي أقرها الوزير القرم أتت من المنظار المهني الصرف وليس طبعاً من منظار طائفي"، موضحاً أن "الذين صدرت بحقهم الترقية هم من أصحاب الكفاءة ويتمتعون بالخبرة المطلوبة، وهذا من ضروريات العمل وحرفيته واستناداً إلى معايير الأقدمية والأحقية بعيداً كل البعد من المحسوبيات والتمريرات".

مع هذا، فقد أشار بيان القرم إلى أنّ "الترقيات طالت كل الطوائف والمذاهب بصرف النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية".