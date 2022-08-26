خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق.. ما السبب؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انقطاع خدمات أوجيرو، منذ صباح اليوم، في مدينة الهرمل وقرى القضاء وقرى البقاع الشمالي في غالبيتها، بسبب توقف بعض سنترالات المنطقة عن العمل من دون أن تعرف الأسباب.

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