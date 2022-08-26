معلوماتٌ عن سيناريو سعر الدولار.. ما الذي شهده السوق مؤخراً؟

بين الأمس واليوم، سجّل سعر الدولار تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض 500 ليرة تقريباً في غضون ساعات.

عملياً، فإن هذا الأمر أثارَ خضة في السّوق الموازية، وقد تبيّن أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين قد اندفع مؤخراً لبيع الدولار خوفاً من هبوطٍ إضافي في سعره.

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وفي السياق، قال أحد الصرافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّ "الساعات الماضية شهدت اندفاعاً للكثير من المواطنين لبيع الدولار"، موضحاً أن "الهبوط كان مُفاجئاً وقد تبين أنه غير معروف الأسباب"، وأضاف: "هناك كلامٌ سائد مفادهُ أنه مع نهايةِ كلّ شهر، يشهد الدولار مساراً انحدارياً من أجل دفع الناس لبيع ما لديها من الدولارات لكي يُصار الى سحبها وإعادة تشغيلها مجدداً في السوق خلال الفترة اللاحقة".

ورداً على سؤال عن إمكان انخفاض الدولار إلى ما دون الـ30 ألفاً قريباً، قال: "ما من شيء معروف، وما يظهر هو أن السوق يُدار كل يومٍ بيومه وثمّة تداولات تطرأ فجأة على الخط. لهذا، فإنّ الدولار قد ينخفض فجأة وقد يرتفع بشكل كبير أيضاً من دون أي إنذار، وكل ذلك مرهونٌ بحركة السوق والتجار الكبار".