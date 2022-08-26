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لبنان

كريدية: الخط من البقاع لبيروت لم ولن ينقطع

Lebanon 24
26-08-2022 | 15:11
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غرد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية على تويتر قائلًا: البقاع بخير لكن هناك من لا يريد له الخير.. طرأ عطل بسيط في احدى سنترالاتنا و ليس جميعها كما نقل وستتم معالجته قبل ظهر غد.. من البقاع لبيروت الخط لم ولن ينقطع.
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