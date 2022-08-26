كريدية: الخط من البقاع لبيروت لم ولن ينقطع

غرد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية على تويتر قائلًا: البقاع بخير لكن هناك من لا يريد له الخير.. طرأ عطل بسيط في احدى سنترالاتنا و ليس جميعها كما نقل وستتم معالجته قبل ظهر غد.. من البقاع لبيروت الخط لم ولن ينقطع.

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