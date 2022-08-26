وصول دفعة مهاجرين بحرًا إلى إيطاليا

أفادت المصادر عن وصول إحدى دفعات المهاجرين بحراً إلى إيطاليا بسلام، والتي كانت قد انطلقت ليل السبت الاحد الماضي ودخلت المياه الإقليمية - الإيطالية وتدعى tonito وهي دفعة المدعو ح. ن. من ببنين عكار.

Advertisement