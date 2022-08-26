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لبنان

وصول دفعة مهاجرين بحرًا إلى إيطاليا

Lebanon 24
26-08-2022 | 15:20
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أفادت المصادر عن وصول إحدى دفعات المهاجرين بحراً إلى إيطاليا بسلام، والتي كانت قد انطلقت ليل السبت الاحد الماضي ودخلت المياه الإقليمية - الإيطالية وتدعى tonito وهي دفعة المدعو ح. ن. من ببنين عكار.
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