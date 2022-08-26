إشكالٌ مُسلح يندلع بين بلدتين في البقاع.. ماذا يحدث؟

وقع إشكالٌ مسلح، مساء اليوم الجمعة، بين شُبّان من آل "م." من بلدة حورتعلا وآخرين من آل "ع." من بلدة الخضر البقاعيّة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الإشكال تخلله إطلاق نار واستخدام لقذائف صاروخية، وقد أفيد عن إصابة شابٍ بجروح.