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لبنان

وزارة الثقافة أعلنت استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2023

Lebanon 24
26-08-2022 | 15:39
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 أعلنت وزارة الثقافة استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2023 إبتداءً من 26/8/2022 لغاية 15/9/2022 .

لمن يرغب المشاركة التقدم بطلبه ضمن الدوام الرسمي الى المصلحة الإدارية المشتركة في قصر الاونيسكو.
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وللمزيد من المعلومات حول المعايير المطلوبة من جائزة الاوسكار لاختيار الفيلم من قبل اللجنة المختصة في وزارة الثقافة يرجى زيارة الموقع الالكتروني:

https://www.oscars.org/sites/oscars/files/95aa_international_feature.pdf

 


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