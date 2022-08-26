وزارة الثقافة أعلنت استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2023

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أعلنت وزارة الثقافة استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2023 إبتداءً من 26/8/2022 لغاية 15/9/2022 .لمن يرغب المشاركة التقدم بطلبه ضمن الدوام الرسمي الى المصلحة الإدارية المشتركة في قصر الاونيسكو.وللمزيد من المعلومات حول المعايير المطلوبة من جائزة الاوسكار لاختيار الفيلم من قبل اللجنة المختصة في وزارة الثقافة يرجى زيارة الموقع الالكتروني:

https://www.oscars.org/sites/oscars/files/95aa_international_feature.pdf