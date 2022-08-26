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لبنان
وزارة الثقافة أعلنت استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2023
Lebanon 24
26-08-2022
|
15:39
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أعلنت وزارة الثقافة استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2023 إبتداءً من 26/8/2022 لغاية 15/9/2022 .
لمن يرغب المشاركة التقدم بطلبه ضمن الدوام الرسمي الى المصلحة الإدارية المشتركة في قصر الاونيسكو.
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وللمزيد من المعلومات حول المعايير المطلوبة من جائزة الاوسكار لاختيار الفيلم من قبل اللجنة المختصة في وزارة الثقافة يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
https://www.oscars.org/sites/oscars/files/95aa_international_feature.pdf
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