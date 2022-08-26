Advertisement

لبنان

مي الخليل إلى الواجهة مُجدداً.. هل طرحت نفسها "وزيرة"؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 15:37
A-
A+
Doc-P-984619-637971506665684594.jpg
Doc-P-984619-637971506665684594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الدائرة الإعلاميّة في جمعية "بيروت ماراثون" بياناً، اليوم الجمعة، أكدت فيه عدم رغبة رئيستها مي الخليل بتولي منصب وزاري ضمن أي حكومة من الحكومات المقبلة.
وجاء في البيان: "يتم من وقت لآخر طرح إسم السيدة مي الخليل كمرشحة لدخول الحكومات العتيدة، خصوصا في كل مرة يكون موسم تشكيل حكومة جديدة. وعليه يهم التأكيد على الثوابت الآتية:
Advertisement
1- إن السيدة مي الخليل كانت ومازالت معنية بالشأن الوطني فقط، ولا تقارب الشأن السياسي بمختلف أبعاده وأهدافه ولا ترغب بأي دور على هذا الصعيد.

2- لقد قررت السيدة الخليل منذ إنخرطت في مجال الشأن العام إختيار القطاع الرياضي والشبابي لتلعب الدور المطلوب انطلاقا من إيمانها بأهمية وغنى هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثروة لبنان الحقيقية.

3- لقد بدأ مشوار السيدة الخليل الرياضي في لبنان منذ العام 2003 من خلال تأسيس وترؤس جمعية بيروت ماراتون، وقد تمكنت من تحقيق نجاحات عدة ومختلفة، وكانت لها آثار إيجابية على عدة قطاعات إقتصادية وسياحية وصحية وبيئية وخيرية، والأبرز تأكيد حضور لبنان على خارطة الأحداث الرياضية الدولية من خلال تنظيم سباقات ماراتون بيروت.

4- إن السيدة الخليل تعتز وتفخر بالدور الذي تقوم به في المجال الرياضي وبالمهمة الملتزمة بها في مجال تعميم ثقافة الركض على مساحة كل الوطن وبالرسالة الهادفة لوحدة الوطن أرضا وشعبا".
 
وختم: "بناء على ما تقدم فإن السيدة الخليل تأمل من الجميع مؤسسات إعلامية ورأي عام وأصدقاء وأحبة أن يتفهموا جوهر قناعاتها بأنها غير معنية بأي إهتمام آخر غير الرياضة القادرة وحدها أن تكون لغة الجمع وليست لغة القسمة والشرذمة".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-08-26
17:07 | 2022-08-26
16:59 | 2022-08-26
16:55 | 2022-08-26
16:04 | 2022-08-26
15:39 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website