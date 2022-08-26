مي الخليل إلى الواجهة مُجدداً.. هل طرحت نفسها "وزيرة"؟

أصدرت الدائرة الإعلاميّة في جمعية "بيروت ماراثون" بياناً، اليوم الجمعة، أكدت فيه عدم رغبة رئيستها مي الخليل بتولي منصب وزاري ضمن أي حكومة من الحكومات المقبلة.

وجاء في البيان: " يتم من وقت لآخر طرح إسم السيدة مي الخليل كمرشحة لدخول الحكومات العتيدة، خصوصا في كل مرة يكون موسم تشكيل حكومة جديدة. وعليه يهم التأكيد على الثوابت الآتية:

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1- إن السيدة مي الخليل كانت ومازالت معنية بالشأن الوطني فقط، ولا تقارب الشأن السياسي بمختلف أبعاده وأهدافه ولا ترغب بأي دور على هذا الصعيد.



2- لقد قررت السيدة الخليل منذ إنخرطت في مجال الشأن العام إختيار القطاع الرياضي والشبابي لتلعب الدور المطلوب انطلاقا من إيمانها بأهمية وغنى هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثروة لبنان الحقيقية.



3- لقد بدأ مشوار السيدة الخليل الرياضي في لبنان منذ العام 2003 من خلال تأسيس وترؤس جمعية بيروت ماراتون، وقد تمكنت من تحقيق نجاحات عدة ومختلفة، وكانت لها آثار إيجابية على عدة قطاعات إقتصادية وسياحية وصحية وبيئية وخيرية، والأبرز تأكيد حضور لبنان على خارطة الأحداث الرياضية الدولية من خلال تنظيم سباقات ماراتون بيروت.



4- إن السيدة الخليل تعتز وتفخر بالدور الذي تقوم به في المجال الرياضي وبالمهمة الملتزمة بها في مجال تعميم ثقافة الركض على مساحة كل الوطن وبالرسالة الهادفة لوحدة الوطن أرضا وشعبا".

وختم: "بناء على ما تقدم فإن السيدة الخليل تأمل من الجميع مؤسسات إعلامية ورأي عام وأصدقاء وأحبة أن يتفهموا جوهر قناعاتها بأنها غير معنية بأي إهتمام آخر غير الرياضة القادرة وحدها أن تكون لغة الجمع وليست لغة القسمة والشرذمة".