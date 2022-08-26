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لبنان

"خطرٌ مالي" يُهدّد لبنان.. هذا ما قد يؤدّي إليه الدفع "الكاش"!

Lebanon 24
26-08-2022 | 16:04
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عرضت قناة "الجديد" تقريراً، اليوم الجمعة، تحت عنوان: "لبنان جنة لتبييض الأموال ... فهل ندخل الـ"black list" لمجموعة العمل المالية؟"، وجاء فيه:
 
مع تفجّرِ الأزمة المالية والمصرفية في لبنان نهايةَ العام 2019 وتراجعِ ثقة العملاء بالقطاع المصرفي إلى حدود انعدامِها، تحوّلتْ آليات الدفع المالي تدريجاً، وفي مدة قياسية، من إلكترونية إلى نقدية أو ما يُعرف بالكاش.
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وعملياً، فإن هذه المسألة لها مفاعيلها السلبية منها "غسيل الأموال"، وهي العملية التي تهدد بوضع لبنان على قائمة سوداء خاصة بمجموعة العمل المالية الدولية.

وحتّى اللحظة، لم يفقدِ النظامُ المصرفي اللبناني آخرَ صلاته بالخارج، لكنَّ ارتفاعَ منسوبِ مخاطر العمل مع النظامِ المصرفي اللبناني في المستقبلِ القريب، سيعني خسارةَ حبلِ الخلاص الأخير.
 
لمشاهدة التقرير كاملاً.. إضغط على الرابط التالي:
 
 
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