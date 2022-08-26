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لبنان
بسبب عطل بالمحرّك... هبوط اضطراري في أثينا لطائرة كانت متّجهة من بيروت لهيثرو
Lebanon 24
26-08-2022
|
16:59
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أدّى عطل في المحرّك إلى
هبوط اضطراري في أثينا لطائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" كانت متّجهة من بيروت لهيثرو في لندن.
وقد أكدت الشركة أنها سترسل طائرة أخرى إلى أثينا لنقل الركاب إلى مطار هيثرو.
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