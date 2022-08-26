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لبنان

لا تصعيد جنوباً

Lebanon 24
26-08-2022 | 17:07
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تستبعد جهات لبنانية ودولية حدوث تصعيد جنوباً في المهل المحددة سابقاً، بانتظار استحقاقات أكثر تعقيداً في عواصم عدّة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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