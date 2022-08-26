إطلاق نار وقذائف صاروخية في حورتعلا و الخضر

اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدتي حورتعلا والخضر بسبب خلاف بين أفراد من عائلتين.

وأفادت المعلومات عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه شخص من الخضر ما أدّى إلى إصابته في قدمه.

وقد تمّ نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.