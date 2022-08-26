تقريرٌ اقتصاديّ دولي "مزعج" يلوح في أفق لبنان.. كارثة بانتظارنا!

كتبت" الجمهورية":

نقل اقتصاديون عن مسؤول مالي دولي تقييماً جديداً حيال مستقبل الوضع في لبنان، وخصوصاً على المستويين المالي والاقتصادي.

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وأكّد هؤلاء الاقتصاديون لـ"الجمهورية" أنّ ما أورده المسؤول المالي مقلق للغاية، كاشفاً عن انّ ثمة تقريراً جديداً سيصدر في وقت قريب عن مؤسسة مالية دولية كبرى حول لبنان، يتضمن تصنيفًا في منتهى الخطورة يعادل الكارثة الكبرى.

ورداً على سؤال، رفض الاقتصاديون تأكيد ما إذا كان التقرير المنتظر يتضمن اعلان لبنان دولة فاشلة، الّا انّهم المحوا إلى انّ كل الامور واردة بما فيها هذا التصنيف.