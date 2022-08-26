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لبنان

قتلى وجرحى... إليكم حصيلة ضحايا حوادث السير خلال 24 ساعة على طرقات لبنان

Lebanon 24
26-08-2022 | 23:50
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 3 قتلى و10 جرحى، في 7 حوادث سير على طرقات لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
 
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