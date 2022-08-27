حادثٌ ينُهي حياة الفنان جورج الرّاسي.. صور السّيارة المُحطّمة "مروّعة"!

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ووفقاً لمعلومات، فإن الحادث أسفر أيضاً عن وفاة شابّة في السيارة التي كان يقودها الراسي قادماً عبر الحدود السورية.وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني من مركز المصنع، وعملت على سحب الراسي والشابة من السيارة ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام، وقد أفيد بأنهما فارقا الحياة نتيجة الحادث المروع.