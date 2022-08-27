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لبنان

حادثٌ ينُهي حياة الفنان جورج الرّاسي.. صور السّيارة المُحطّمة "مروّعة"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-08-2022 | 00:56
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توفيَ الفنان اللبناني جورج الراسي إثر حادث مروّع على طريق المصنع التي تربطُ لبنان بالأراضي السوريّة.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن الحادث أسفر أيضاً عن وفاة شابّة في السيارة التي كان يقودها الراسي قادماً عبر الحدود السورية.
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وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني من مركز المصنع، وعملت على سحب الراسي والشابة من السيارة ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام، وقد أفيد بأنهما فارقا الحياة نتيجة الحادث المروع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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