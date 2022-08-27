طليقة جورج الراسي في أوّل تعليق لها بعد وفاته في حادث سير مروّع: "ساعدوني" (صورة)

في أوّل تعليق لها بعد وفاة طليقها الفنان جورج الراسي في حادث سير مروّع على طريق المصنع، قالت عارضة الأزياء جويل حاتم "بليز عم برجف، ما قادرة ردّ بليز، يسوع، ساعدوني".

وتجدر الإشارة إلى جويل وجورج رُزقا بطفل وحيد، يُدعى جو.