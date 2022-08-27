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لبنان

ماذا نشر جورج الراسي قبل ساعات قليلة من وفاته؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 01:48
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نشر الفنان الراحل جورج الراسي الذي تُوفي في حادث سير مروّع على طريق المصنع، فجر اليوم، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، لأغنيته "بعمل بأصلي"، وذلك قبل ساعات قليلة من وفاته.
 
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