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لبنان

تفاصيل جديدة عن طائرة "الشرق الاوسط" التي هبطت إضطرارياً في أثينا... ماذا عن الركاب؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 03:17
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أعلن المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لـ"الجديد"، أنّ "الطائرة التابعة لطيران الشرق الاوسط والتي نفذت امس هبوطاً اضطرارياً في أثينا بينما كانت متجهة من بيروت لمطار "هيثرو" بسبب عطل بالمحرك، هي الآن في طريقها الى بيروت، ولا ركاب على متنها، فيما تمّ نقل الركاب الى طائرة آخرى وقد أصبحوا في لندن".
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