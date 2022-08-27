تفاصيل جديدة عن طائرة "الشرق الاوسط" التي هبطت إضطرارياً في أثينا... ماذا عن الركاب؟

أعلن المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لـ"الجديد"، أنّ "الطائرة التابعة لطيران الشرق الاوسط والتي نفذت امس هبوطاً اضطرارياً في أثينا بينما كانت متجهة من بيروت لمطار "هيثرو" بسبب عطل بالمحرك، هي الآن في طريقها الى بيروت، ولا ركاب على متنها، فيما تمّ نقل الركاب الى طائرة آخرى وقد أصبحوا في لندن".

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