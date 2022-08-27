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لبنان

الحاج حسن: للعمل معاً على فكّ أسر الثروة الوطنية الغازية والنفطية

Lebanon 24
27-08-2022 | 04:26
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دعا رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن خلال لقاء سياسي في حسينية بلدة بوداي إلى "تشكيل حكومة، تأخد ثقة المجلس النيابي، كي تتصدى للمشاكل، وأولها إضراب موظفي القطاع العام والقضاة".
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وقال: "المطلوب إقرار قوانين إصلاحية تفتح الأبواب على معالجات جذرية للوضع الاقتصادي، من ضمنها مكافحة الفساد، وإقرار خطة التعافي التي لا تزال موضع أخذ ورد". 
  
واعتبر أن "الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية العميقة التي دخلنا فيها سببها السياسات الاقتصادية الخاطئة، والانفاق المالي الكبير بلا حسيب أو رقيب، والفساد، واقتصادنا الريعي الذي كان قائما على التدفقات المالية من الخارج، والذي تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الحصار الاميركي، مما ادى الى انحسار كبير في التدفقات المالية من الخارج".
 
وأضاف: "من ضمن ما يجب أن تقرره الحكومة ومجلس النواب خطة إنقاذ للكهرباء، بما في ذلك مصادر تمويل الطاقة بدل اللهاث وراء الكذب والخداع والضغط الأميركي الذي يمنع حتى الآن استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن ويمنع تمويل الغاز والكهرباء من البنك الدولي. وأن تقبل الحكومة الهبة الإيرانية غير المشروطة".
 
وتابع: "ندعو الى العمل جميعا كلبنانيين لفك أسر الثروة الوطنية الغازية والنفطية، التي هي لكل اللبنانيين، من الهيمنة الأميركية والبدء بالتنقيب ومن ثم استخراج الغاز والنفط وتحويل عائداتهما إلى الدولة، وهذا هو المخرج الطبيعي والحقيقي وغير ذلك مضيعة للوقت".
 
وختم الحاج حسن: "الأميركي يضغط على لبنان منذ سنوات طويلة لأهداف سياسية معلنة وواضحة وليست سرية، منها: التطبيع والصلح مع العدو الإسرائيلي، توطين الفلسطينيين، إبقاء النازحين السوريين، نزع عناصر قوة لبنان، وجعل لبنان دولة كباقي الدول العربية التي تأمرها أميركا فتطيع. وهذا ما لا يمكن ان نقبله أبدا بأي حال من الأحوال، ليس فقط كمقاومة، بل أي حر لبناني شريف ينادي بالسيادة". 
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