وزير العدل: القضاة ليسوا هواة اعتكاف وأنا مع مطالبهم

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أكّد وزير العدل هنري الخوري أن "القضاة ليسوا هواة اعتكاف"، مشيراً إلى أنّ "القضاء يخوض معارك وجود منذ الاستقلال وحتى اليوم".وفي حديث عبر إذاعة "لبنان الحر"، قال الخوري: "أنا مع مطالب القضاة ففي الظروف الاستثنائية التي نعيشها لست ضد ان يأخذ كل ذي حق حقه".مع هذا، فقد أشار الخوري الى ان اجتماع اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيكون مراجعة لنقاش معظم الأمور والحلول التي ستلعب فيها الوزارة دوراً كبيراً.وقال: "طرحت اقتراح قانون استقلالية القضاء وتباحثت في الموضوع داخليا وخارجيا، ومن هنا حتى 10 أيام على أبعد تقدير أكون انتهيت من وضع الملاحظات عليه".وختم الخوري: "أتمنى ان يعود القضاة عن اعتكافهم ونحن نعمل على تحقيق مطالبهم ليعودوا ويمارسوا عملهم، فهم لن يتوانوا عن أداء مهامهم".