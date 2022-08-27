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لبنان

وزير العدل: القضاة ليسوا هواة اعتكاف وأنا مع مطالبهم

Lebanon 24
27-08-2022 | 04:39
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أكّد وزير العدل هنري الخوري أن "القضاة ليسوا هواة اعتكاف"، مشيراً إلى أنّ "القضاء يخوض معارك وجود منذ الاستقلال وحتى اليوم". 
 
وفي حديث عبر إذاعة "لبنان الحر"، قال الخوري: "أنا مع مطالب القضاة ففي الظروف الاستثنائية التي نعيشها لست ضد ان يأخذ كل ذي حق حقه". 
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مع هذا، فقد أشار الخوري الى ان اجتماع اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيكون مراجعة لنقاش معظم الأمور والحلول التي ستلعب فيها الوزارة دوراً كبيراً. 
 
وقال: "طرحت اقتراح قانون استقلالية القضاء وتباحثت في الموضوع داخليا وخارجيا، ومن هنا حتى 10 أيام على أبعد تقدير أكون انتهيت من وضع الملاحظات عليه".
 
وختم الخوري: "أتمنى ان يعود القضاة عن اعتكافهم ونحن نعمل على تحقيق مطالبهم ليعودوا ويمارسوا عملهم، فهم لن يتوانوا عن أداء مهامهم".
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