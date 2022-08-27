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لبنان

خبرٌ ينتشر.. ما حقيقة توزيع وزارة التربية لمبالغ مالية؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 04:37
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نفى المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، الكلام عن توزيع مبلغ مالي لكل مواطن من أجل التشجيع على التعليم، وقال: "نشر أحد مواقع التواصل أن وزارة التربية توزع مبلغا ماليا لكل مواطن من أجل التشجيع على التعليم. إن المكتب ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا، وينبه المواطنين من مغبة تداول هذه الاشاعات، ويؤكد أن الوزارة سوف تلاحق صاحب الموقع ومروجي هذه الشائعات أمام القضاء المختص".
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