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لبنان
مولوي في عيد الامن العام: 77 عاما من التضحية والخدمة
Lebanon 24
27-08-2022
|
05:45
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غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على "تويتر": "77 عاما من التضحية والخدمة، تواجهون التحديات ولا تضعف عزيمتكم، إيمانكم بالله وبالوطن، ولاؤكم للدولة وأنتم من أهم أركانها، وتستمرون. هنيئا لكم عيدكم".
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