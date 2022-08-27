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لبنان

مولوي في عيد الامن العام: 77 عاما من التضحية والخدمة

Lebanon 24
27-08-2022 | 05:45
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غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على "تويتر": "77 عاما من التضحية والخدمة، تواجهون التحديات ولا تضعف عزيمتكم، إيمانكم بالله وبالوطن، ولاؤكم للدولة وأنتم من أهم أركانها، وتستمرون. هنيئا لكم عيدكم".
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