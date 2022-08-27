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لبنان

حزب الله إستأنف توزيع هبة المازوت المجانية لآبار المياه في صيدا

Lebanon 24
27-08-2022 | 05:50
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إستأنفت منطقة صيدا في "حزب الله" توزيع المازوت مجانا، في إطار استكمالها توزيع الهبة التي أقرتها قيادة الحزب ولمدة شهر واحد وعلى أربع دفعات (دفعة كل أسبوع) لضخ المياه للمحطات في بلدات حارة صيدا، زيتا، قناريت، اركي، عنقون، بنعفول، عزة، رومين، حومين التحتا، الغازية حيث بلغت الكمية 32000 ليتر، وعبر الاهالي عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الحزب على "هذه اللفتة الكريمة بعد معاناة كبيرة في تأمين المياه".
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