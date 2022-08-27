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لبنان

غداً.. تدابير سير في هذه المناطق

Lebanon 24
27-08-2022 | 07:36
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ينظِّم الاتحاد اللّبناني للدراجات الهوائية ما بين الساعة 7.30 والساعة 10.00 من يوم الأحد 28-8-2022، "سباق كأس الأخوين زادوريان لعام 2022"، انطلاقاً من مفرق الرويسات-نهر الموت وصولاً إلى مفرق جورة البلوط-برمانا، والعودة الى نقطة الإنطلاق ذهاباً واياباً ولعدّة دورات.
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لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

منع المرور على أوتوستراد المتن السريع، وعلى المتفرعات المؤدّية إلى مسار السباق في الأوقات المذكورة أعلاه، وتحويل السير على الطرقات الفرعية المجاورة، على أن يعاد فتحها بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتها، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.
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