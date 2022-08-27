النائب مارون يزور مشروع أقنية الري في البقاع الغربي

زار النائب شربل مارون مشروع تنفيذ أقنية الري المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه وتمويل البنك الالماني للتنمية KfW في بلدات خربة قنافار، عين زبدة، صغبين، وباب مارع، واطلع على سير الاعمال، وقوم احتياجات المزارعين ووعد بالمتابعة مع الجهات المعنية لجلب المزيد من المشاريع التنموية الى المنطقة.

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