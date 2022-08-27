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لبنان

اعتصام لأهالي عين زحلتا ونبع الصفا احتجاجا على انقطاع المياه

Lebanon 24
27-08-2022 | 07:43
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قطع عدد كبير من أهالي بلدتي عين زحلتا ونبع الصفا الطريق الرئيسية التي تربط الشوف بقضاء عاليه عند نقطة نبع الصفا، احتجاجا على انقطاع المياه عن البلدتين.
 
وشارك في الاعتصام المجلسان البلدي والاختياري والفاعليات والاهالي، وتحدث رئيس البلدية العقيد المتقاعد نعيم سعد باسم المعتصمين مرددا شعار "نشرب تشربون، لا نشرب لا تشربون"، مطالبا "بحل سريع وجذري لقضية انقطاع المياه عن البلدة".
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وتحدث المختار صلاح كرامة مؤكدا ان "الأهالي يعانون الأمرين بشراء المياه"، مطالبا "معاملة البلدة أسوة بغيرها، خاصة أن فيها منبع المياه الذي يغذي عددا كبيرا من القرى، ومن مياهها يتغذى معمل رشميا الحراري التي منعت البلدة من الاستفادة منه".
 
وحذر المعتصمون من "خطوات تصعيدية سيلجأون اليها في حال استمرار الوضع كما هو".
 
وأصدر الاهالي بيانا حملوا فيه المسؤولية الى "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لعدم تأمين عمل المضخة واصلاح المولد الخاص بها"، مؤكدين ان "الاعتصام هو الانذار الاخير من أجل تأمين المياه التي هي من حقنا الشرعي وتأمين الكهرباء من محطة رشميا".
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