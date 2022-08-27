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لبنان

شرطة بلدية طرابلس تحجز بسطة خضار لهذا السبب

Lebanon 24
27-08-2022 | 08:00
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قامت دورية من شرطة بلدية طرابلس بحجز بسطة خضار عائدة لأحد الأشخاص في محلة طريق المئتين - طرابلس، وذلك بعد الانذار الذي وجه اليه مراراً وتكراراً بضرورة ازالتها وتسببه بضرر المحال المحيطة في المكان المذكور.
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كما سطرت عناصر الشرطة ضبطًا بحق احد الاشخاص لقيامه بالتعدي على الاملاك العامة امام محله بالقرب من دائرة التربية في طرابلس.
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