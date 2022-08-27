شرطة بلدية طرابلس تحجز بسطة خضار لهذا السبب

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قامت دورية من شرطة بلدية طرابلس بحجز بسطة خضار عائدة لأحد الأشخاص في محلة طريق المئتين - طرابلس، وذلك بعد الانذار الذي وجه اليه مراراً وتكراراً بضرورة ازالتها وتسببه بضرر المحال المحيطة في المكان المذكور.كما سطرت عناصر الشرطة ضبطًا بحق احد الاشخاص لقيامه بالتعدي على الاملاك العامة امام محله بالقرب من دائرة التربية في طرابلس.