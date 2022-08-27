نضوب نبع بعلشمي الرئيسي.. والاهالي يناشدون

وزع رئيس حزب البيئة العالمي والخبير البيئي دكتور ضومط كامل بيانا حذر فيه من ازمة بيئية خطيرة تنذر بكارثة قريبة. وفي التفاصيل أشار كامل الى نضوب نبع بعلشمي الرئيسي الذي يروي البلدة منذ عشرات السنين.

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وبحسب البيان فإنّ هذا "النبع تستفيد منه البلدة ويروي مزروعاتها وكافة الأراضي الزراعية حيث استفاق سكان البلدة والمزارعين يوم الأربعاء بتاريخ 24 اب على خبر نضوب النبع بشكل كامل وخالي بتاتا من وجود أي مياه في الثلاث مخارج منه مما آثار الذعر لدى سكان ومزارعي البلدة لهذه الكارثة البيئية بأمتياز وبعد البحث السريع عن الأسباب تبين ان الانخفاض في مستوى المياه الجوفية التي تغذي النبع ووجود عدد كبير من الابار الارتوازية العشوائية في المنطقة والجوار وبوجود آبار تعمل على الطاقة الشمسية دون توقف وغياب المراقبة من الوزارات المختصة أدت الى هذه المشكلة".

واضاف البيان: "جئنا نطالب بتدخل الوزارات المعنية البيئة والزراعة والداخلية والبلديات إلى التدخل السريع ومعالجة الموضوع قبل تفاقم الأمور وتدمير الموسم الزراعي لمزارعي البلدة".