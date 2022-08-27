Advertisement

لبنان

نضوب نبع بعلشمي الرئيسي.. والاهالي يناشدون

Lebanon 24
27-08-2022 | 07:40
A-
A+
Doc-P-984788-637972116651319704.PNG
Doc-P-984788-637972116651319704.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزع رئيس حزب البيئة العالمي والخبير البيئي دكتور ضومط كامل بيانا حذر فيه من ازمة بيئية خطيرة تنذر بكارثة قريبة. وفي التفاصيل أشار كامل الى نضوب  نبع بعلشمي الرئيسي الذي يروي البلدة منذ عشرات السنين.
Advertisement
 
وبحسب البيان فإنّ هذا "النبع تستفيد منه البلدة ويروي مزروعاتها وكافة الأراضي الزراعية حيث استفاق سكان البلدة والمزارعين يوم الأربعاء بتاريخ 24 اب على خبر نضوب النبع بشكل كامل وخالي بتاتا من وجود أي مياه في الثلاث مخارج منه مما آثار الذعر لدى سكان ومزارعي البلدة لهذه الكارثة البيئية بأمتياز وبعد البحث السريع عن الأسباب تبين ان الانخفاض في مستوى المياه الجوفية التي تغذي النبع ووجود عدد كبير من الابار الارتوازية العشوائية في المنطقة والجوار وبوجود آبار تعمل على الطاقة الشمسية دون توقف وغياب المراقبة من الوزارات المختصة أدت الى هذه المشكلة".
 
واضاف البيان: "جئنا نطالب بتدخل الوزارات المعنية البيئة والزراعة والداخلية والبلديات إلى التدخل السريع ومعالجة الموضوع قبل تفاقم الأمور وتدمير الموسم الزراعي لمزارعي البلدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-27
04:30 | 2022-08-27
11:10 | 2022-08-27
10:51 | 2022-08-27
10:32 | 2022-08-27
10:17 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website