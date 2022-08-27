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لبنان

للحد من جرائم السرقة وترويج المخدرات... هذا ما قررته بلدية الحدت

Lebanon 24
27-08-2022 | 09:16
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 اصدر رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون قرارا جاء فيه:
"بعد تكاثر جرائم السرقة وترويج المخدرات والحوادث المخلة بالامن، وحرصا على السلامة العامة:
1- يمنع منعا باتا التجول بالدراجات النارية (المسجلة وغير المسجلة) من الساعة السابعة من مساء كل يوم وحتى السابعة صباحا من اليوم التالي، وذلك في كامل النطاق البلدي بما فيه الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية.
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2- يكلف عناصر الشرطة البلدية والحراس الليليين بضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط ومصادرة كل دراجة مخالفة.
3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 27 آب 2022" .
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