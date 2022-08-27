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لبنان

جنبلاط حذر من الوقوع في الفراغ الشامل

Lebanon 24
27-08-2022 | 09:40
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حث رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "بذل الجهود الممكنة من أجل عدم الوقوع في الفراغ الشامل واحترام الاستحقاقات الدستورية، تفاديا للشلل الكامل والانهيار التام"، داعيا الى "الاسراع في حسم موضوع الدولار الجمركي على اساس عادل وصولا الى موازنة تأخذ في الاعتبار التوازن المالي، وإعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية والاجور".
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وأكد جنبلاط على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة أنه "لا بد من السير بالخطوات الإصلاحية في ملف الكهرباء خصوصا لجهة تشكيل الهيئة الناظمة وإعادة درس التعرفة لتحسين التغذية، وتمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاق حول مشروع استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن".

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