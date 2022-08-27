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لبنان

توقيف مروج مخدرات في الحدت بالجرم المشهود

Lebanon 24
27-08-2022 | 09:49
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 أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "نتيجة المتابعة الاستعلامية اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من ظاهرة ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات عن قيام شخص بترويج المخدرات على متن سيارة نوع هوندا أكورد لون كحلي في منطقة الحدت ومحيطها.
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على الأثر، كثفت هذه الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت الى تحديد هويته، ويدعى:
م. م. (مواليد العام 1974، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات، ومطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بحرمي سرقة وتهريب.
 
بتاريخ 23-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحدت خلال قيامه بترويج المخدرات، وعثرت بحوزته على مسدس حربي، وبتفتيشه والسيارة ضبطت ما يلي: /62/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين زنتها حوالى /339/ غ، /11/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز كوكايين زنتها حوالى /51/ غ، /11/ مظروفا من مادة الكوكايين زنتها حوالى /19/ غ، هاتفين خلويين، مبلغ مالي عبارة عن /51/ دولار أميركي و/9,000.000/ ل.ل.
 
بالتحقيق معه، اعترف بأنه ينشط بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة الحدت ومحيطها على متن السيارة التي جرى ضبطها، وبالاستعلام عنها تبين ان اللوحة الموضوعة عليها مزورة وغير عائدة لها.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، كما تم حجز المركبة الآلية، بناء على اشارة القضاء".
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