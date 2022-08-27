بيان لرئيس الجمهورية بعد قليل... ماذا سيتضمن؟

علم "لبنان 24" أنه سيصدر عن رئاسة الجمهورية بعد قليل بيان يحدد فيه رئيس الجمهورية موقفه من التطورات السياسية والحكومية الراهنة ويرد فيه على الاتهامات الموجهة ضده.

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