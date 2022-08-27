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لبنان

بيان لرئيس الجمهورية بعد قليل... ماذا سيتضمن؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 10:10
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علم "لبنان 24" أنه سيصدر عن رئاسة الجمهورية بعد قليل بيان يحدد فيه رئيس الجمهورية موقفه من التطورات السياسية والحكومية الراهنة ويرد فيه على الاتهامات الموجهة ضده.
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