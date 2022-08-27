تعديل جزء من جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط لهذه الأيام

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها للأيام التالية: 28 و29 و30 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها. وسيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.

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