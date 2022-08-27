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لبنان

نتيجة المتابعة.. قوى الأمن توقف سارق كابلات الكهرباء من داخل محطات عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
27-08-2022 | 10:51
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

بعد أن كثرت ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء من داخل المحطّات العائدة لمؤسّسة كهرباء لبنان ضمن نطاق عمل مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، وبتاريخ 22/8/2022 توافرت معلومات لدى هذه المفرزة عن تواجد أحد المشتبه بهم في محلّة بئر العبد.
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بنتيجة المتابعة، تمكّن عناصر المفرزة من تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. ق. (مواليد عام 1998، لبناني الجنسيّة)
على الفور وبالتاريخ ذاته، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة وعملت على توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أودع الموقوف المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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