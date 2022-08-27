Advertisement

لبنان

بعد وفاة الراسي.. هذا ما قررته العائلة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-08-2022 | 11:10
A-
A+
Doc-P-984834-637972207233726054.jpeg
Doc-P-984834-637972207233726054.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وكيل عائلة الفنان الراحل جورج الراسي المحامي أشرف الموسوي في اتصال مع "لبنان 24" أن العائلة في صدد تقديم شكوى قانونية أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع ما أدى الى مقتل الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.
Advertisement
كما أشار الموسوي الى ان العائلة ستتقدم بالشكوى ضد الدولة  وايضا ضد المتعهدين الذين نفذوا هذه الطريق .
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-08-27
16:44 | 2022-08-27
15:59 | 2022-08-27
15:34 | 2022-08-27
15:16 | 2022-08-27
14:42 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website