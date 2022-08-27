بعد وفاة الراسي.. هذا ما قررته العائلة

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أعلن وكيل عائلة الفنان الراحل جورج الراسي المحامي أشرف الموسوي في اتصال مع "لبنان 24" أن العائلة في صدد تقديم شكوى قانونية أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع ما أدى الى مقتل الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.كما أشار الموسوي الى ان العائلة ستتقدم بالشكوى ضد الدولة وايضا ضد المتعهدين الذين نفذوا هذه الطريق .