وداع الفنان جورج الراسي الاثنين .. إليكم التفاصيل

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أعلنت عائلة الفنان الراحل جورج الراسي موعد الصلاة الجنائزية لراحة نفسه، حيث نشر طليق شقيقته نادين، جيسكار ابي نادر، تفاصيل مراسم الجنازة، فتقام الصلاة يوم الاثنين في 29 من الشهر الجاري في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف – جبيل.وتقبل التعازي يوم غد الأحد 28 آب من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساء، ويوم الاثنين 29 آب من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السابعة مساء في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس- المنصف.