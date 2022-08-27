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لبنان

وداع الفنان جورج الراسي الاثنين .. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-08-2022 | 12:23
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أعلنت عائلة الفنان الراحل جورج الراسي موعد الصلاة الجنائزية لراحة نفسه، حيث نشر طليق شقيقته نادين، جيسكار ابي نادر، تفاصيل مراسم الجنازة، فتقام الصلاة يوم الاثنين في 29 من الشهر الجاري في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف – جبيل.
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وتقبل التعازي يوم غد الأحد 28 آب من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساء، ويوم الاثنين 29 آب من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السابعة مساء في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس- المنصف.
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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