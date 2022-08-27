مشهد لافت في مطار بيروت.. ماذا يجري؟

شهد مطار رفيق الحريري الدولي في اليومين الماضيين زحمة كبيرة في صفوف المغادرين، مع مغادرة أعداد كبيرة من اللبنانيين المغتربين الذين أمضوا إجازاتهم الصيفية في ربوع الوطن، إضافة الى اعداد كبيرة من الطلاب اللبنانيين الذين يغادرون البلاد متوجهين الى دول أوروبية لاكمال دراستهم.

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