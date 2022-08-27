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لبنان

أكثر من 600 حالة... هذا هو عدد إصابات كورونا ليوم أمس

Lebanon 24
27-08-2022 | 13:54
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أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 638 إصابة جديدة بكورونا أمس في لبنان، بالاضافة الى وفاة شخصين. 
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كورونا

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