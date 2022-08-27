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لبنان

تعرفوا الى جو.. نجل جورج الراسي الوحيد

Lebanon 24
27-08-2022 | 14:06
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجل الفنان جورج الراسي، الوحيد، جو. وقد ظهر في الصورة جو وهو يعانق والده بشدة.
 
يشار الى ان جورج الراسي رزق بابنه جو بعد زواجه من جويل حاتم، الا ان زواجهما لم يدم طويلاً.
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