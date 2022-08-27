كهرباء لبنان على الطاقة الشمسية (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تركيب الواح طاقة شمسية، على سطح مبنى مؤسسة كهرباء لبنان.

وقد لاقت هذه الصورة الكثير من التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب احدهم "عيش كتير بتشوف كتير".

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