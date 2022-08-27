القاضية عون ترد على النائبة ايوب: اسأليهم!

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ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سؤال النائبة غادة ايوب حول اين وصلت في ملف التحقيق مع الراحل ميشال مكتف ومكتبه، مشيرة الى انها ادعت على الشركة واصحابها بجرم تبييض اموال لانهم حولوا ٤ مليار $ الى الخارج دون معرفة مصدر الاموال وعمدت الى ختم مكاتب الشركة بالشمع الأحمر لضمان التعويض .ولفتت في سلسلة تغريدات عبر تويتر الى ان الملف الان عند قاضي التحقيق الذي يجب توجيه السؤال اليه.وتابعت: "عليكي ايضا سؤال التفتيش كيف يمكن ان يسكت عن ارتكابات مدعي عام التمييز وسؤال قضاة التمييز لماذا يبقون ملف بهذه الاهمية اشهراً لديهم عند تمييز الدفوع الشكلية. مع انه واضح ان هدف الشركة المرتكبة المماطلة فقط".وأضافت: "عليكي ايضا ان تسالي وزير العدل لماذا رفض تحويل المساعدة القضائية الى سويسرا لمعرفة لصالح من ذهبت هذه الاموال وأصر على ان يمر الطلب بمدعي عام التمييز مع ان لا داع لذلك لان قانون تبادل المعلومات وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد أنشأ مكتبا في وزارة العدل لهذا الغرض."