Advertisement

لبنان

القاضية عون ترد على النائبة ايوب: اسأليهم!

Lebanon 24
27-08-2022 | 15:34
A-
A+
Doc-P-984881-637972374385791787.jpg
Doc-P-984881-637972374385791787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت  المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سؤال النائبة غادة ايوب حول اين وصلت في ملف التحقيق مع الراحل ميشال مكتف ومكتبه، مشيرة الى انها ادعت على الشركة واصحابها بجرم تبييض اموال لانهم حولوا ٤ مليار $ الى الخارج دون معرفة مصدر الاموال وعمدت الى ختم مكاتب الشركة بالشمع الأحمر لضمان التعويض .
Advertisement
ولفتت في سلسلة تغريدات عبر تويتر الى ان الملف الان عند قاضي التحقيق الذي يجب توجيه السؤال اليه.
وتابعت: "عليكي ايضا سؤال التفتيش كيف يمكن ان يسكت عن ارتكابات مدعي عام التمييز وسؤال قضاة التمييز لماذا يبقون ملف بهذه الاهمية اشهراً لديهم عند تمييز  الدفوع الشكلية.  مع انه واضح ان هدف الشركة المرتكبة المماطلة فقط".
وأضافت: "عليكي ايضا ان تسالي وزير العدل لماذا رفض تحويل المساعدة القضائية الى سويسرا لمعرفة لصالح من ذهبت هذه الاموال  وأصر على ان يمر  الطلب بمدعي عام التمييز مع ان لا داع لذلك لان قانون تبادل المعلومات وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد أنشأ مكتبا في وزارة العدل لهذا الغرض."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-08-27
16:44 | 2022-08-27
15:59 | 2022-08-27
15:16 | 2022-08-27
14:42 | 2022-08-27
14:06 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website