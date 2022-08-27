بعد الجدل حول تصريحاته من دار الفتوى... السفير الإيراني يوضح

كتب السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على "تويتر": "إيران احرص ما تكون على الوحدة الاسلامية واحترام المرجعيات الدينية الكريمة. وصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان تجمعنا به وبما يمثل من قيم اسلامية ووطنية اصيلة، علاقة اخوية طيبة لا يمكن ان يعكر صفوها من يتسلل بين الكلمات دون الأخذ بالمعنى والمضمون".

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