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لبنان
حزب الله على استنفاره جنوباً... ومنع جزئي لسفر الكوادر الى العراق
Lebanon 24
27-08-2022
|
23:12
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كتب علي ضاحي في" الديار": في الايام الماضية حفلت الساحة الشعبية واللبنانية بجملة من الشائعات المتعلقة بالمقاومة وحركتها الميدانية واستنفارها والحرب المحتملة في ايلول،
وتكشف الاوساط ان المقاومة على استنفارها جنوباً، وهي في حالة تأهب ومن الطبيعي ان تحافظ على جهوزية كوادرها وقادتها. وهي لذلك قامت بمنع جزئي لكوادرها من السفر الى العراق وليس عائلاتهم لزيارة المقامات والاضرحة المقدسة مع اقتراب اربعين استشهاد الامام الحسين وذلك هو تدبير طبيعي وروتيني بسبب الاوضاع في الجنوب.
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ولا تخفي الاوساط وجود استعداد كامل وتحسب لاحتمال حرب محدودة مع العدو في ايلول، ومن دون تحديد مدتها او شكلها وطبعاً، ومن دون الجزم بوقوعها كيلا يخاف الناس ويقلقوا.
في المقابل عاد الغموض ليسود موعد عودة هوكشتاين وسط ترجيحات ان تكون بين نهاية آب واول ايلول المقبل.
ولكن اوساط دبيلوماسية غربية في بيروت تؤكد لـ"الديار"، انها لم تتبلغ اي موعد لزيارة الموفد الاميركي، كما لم تتبلغ اي اجندة للقاءاته او طلب مواعيد له، كما جرت العادة وهو امر يتم عادة من قبل السفارة الاميركية في عوكر قبل اسبوع، من زيارة اي موفد اميركي اكان هوكشتاين او غيره الى لبنان ولترتيب البروتوكول والتدابير الامنية واللوجستية.
وتشير هذه الاوساط الى احتمال ان تتبلور زيارة هوكشتاين في الايام المقبلة، بعد اجرائه سلسلة اتصالات بالجانب اللبناني الممثل بنائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ووزير الطاقة الصهيونية منذ ايام عله يحمل جديداً في جعبته.
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